'Kızılcık Şerbeti'ne hasret, bu akşam saat 20.00'de sona eriyor
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' için hasret, bu akşam saat 20.00'de sona erecek. 'Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncuları Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman, dizinin yeni sezonunu Habertürk'e anlattı
- 1
- 2
- 3
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’, bu akşam saat 20.00’de başlıyor. Reyting rekortmeni dizinin başarılı oyuncuları yeni sezonu Habertürk’e anlattı.
-
- 4
Barış Kılıç (Ömer): Yeni sezonda başkalarının hayatında kaybolan 'Ömer', kendi yolunu bulmaya çalışacak. Arzuladığı mutlu hayatı yaşamak ve kaybolmuş yılların verdiği açığı kapatabilmek için var gücü ile mücadele etmeye devam edecek. Tabii ki kolay olmayacak. İyi seyirler...
- 5
Evrim Alasya (Kıvılcım): Bu sene 'Kızılcık Şerbeti’nde yüksek aksiyon ve yüksek gerilimli olaylar olacak. Tabii ki 'Kıvılcım', bu olayların içinde kızına sahip çıkmaya, 'Fatih' gibilerle mücadele etmeye devam edecek. Bu esnada 'Kıvılcım' ve 'Ömer'in hikâyesinde de sürprizler var. Heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi. Umarım keyif alırsınız, siz keyif aldıkça biz de burada şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler...
- 6
Settar Tanrıöğen (Abdullah): Yaz boyunca bizimle karşılaşan herkes, 'Ne zaman başlıyor?', 'Ne olacak?', 'Kim öldü?' tarzında sorular sordu. Yeni sezonda da güzellikler devam edecek.
-
- 7
Sıla Türkoğlu (Doğa): 'Doğa' için zor bir sezon olacak. Çok güçlü olması ve savaşması gerekecek; ortada bebek var çünkü. Doğa’yı zorlu bir süreç bekliyor...
- 8
Sibel Taşçıoğlu (Pembe): Yeni sezonumuz için çok heyecanlıyız. Yine herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, çok şeyi sorgulayacağı, sürprizleri de bol hikâyemizle, bu sezonda da seyircilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
- 9
Doğukan Güngör (Fatih): Yeni sezonda 'Fatih' baba oluyor. Dolayısıyla bir dönüşümü olacak. Eşi 'Doğa’yı ve bebeğini geri kazanmak isteyecek, ana motivasyonu bu olacak. Senaryoyu okurken inanılmaz heyecanlandım. Yeni sezonda da hikâyemizin aksiyonu ve hızı artarak devam edecek.
-
- 10
Müjde Uzman (Alev): İlk sezon sevildiğimiz, beğenildiğimiz ve ilgi çektiğimiz kadar ikinci sezonda da aynı şeylerin yaşanacağından eminim. Tabii ki tansiyon artacak, izleyiciler artık karakterleri tanıdı, olaylara hâkim ve şimdi artık bir şeyler değişecek. Biraz daha farklı ama çok keyifli bir sezon olacak.
- 11
'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde; 'Ömer' ve 'Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, 'Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir bebeğini kaybetmesiyle yaşanan acı olayların getirdiği büyük sürprizler ekrana gelecek.
- 12
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.
-