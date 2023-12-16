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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' dünya gündeminde

        'Kızılcık Şerbeti' dünya gündeminde

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' etiketi dünya gündeminde 3 saat 40 dakika TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:38
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        'Kızılcık Şerbeti' dünya gündeminde
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        Cuma gecelerinin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşama yine damgasını vurdu.

        Sosyal medyayı adeta sallayan dizi; Alev ve Nilay etiketleri ile 11 saat, Rüzgar 5 saat, Kıvılcım, Pembe ve Doğa ise 4 saat X’in Trend Topic listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı.

        Büyük beğeni toplayan bölümde, izleyenler oyuncuların performanslarına övgüler yağdırdılar.

        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
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