'Kızılcık Şerbeti' dünya gündeminde

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Cuma gecelerinin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşama yine damgasını vurdu.

Sosyal medyayı adeta sallayan dizi; Alev ve Nilay etiketleri ile 11 saat, Rüzgar 5 saat, Kıvılcım, Pembe ve Doğa ise 4 saat X’in Trend Topic listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı.

Büyük beğeni toplayan bölümde, izleyenler oyuncuların performanslarına övgüler yağdırdılar.

Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin Haberi Görüntüle