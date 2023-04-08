Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

Total’de ise 7.85 izlenme oranı 19.67 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümü yine milyonları ekran başına topladı.

SHOW TV ’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' , dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 11.15 izlenme oranı 26.40 izlenme payı, AB grubunda 10.83 izlenme oranı 29.15 izlenme payı alarak, cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dizi, sosyal medyada da zirveye oturdu. #KızılcıkŞerbeti etiketi yaklaşık dört saat, 'Kıvılcım' yaklaşık dört saat, 'Nursema' etiketi ise yaklaşık üç saat Twitter’ın TT listesinde ilk sırada yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde 'Nursema', evine babası 'Abdullah’ın annesine her şeyi anlatması şartıyla geri döndü. 'Abdullah', 'Pembe' ve 'Nursema’nın yüzleşmesinde nefesler tutuldu. 'Nursema', babasının 'Alev’e olan hislerini annesine anlatmasını istese de yüreği buna izin vermedi ve babasının annesine yapacağı itirafa engel oldu.

Staj yaptığı klinikte hastalarına 'Fatih’in karar verdiğini öğrenen 'Doğa' yeni bir klinik bularak sitemini 'Fatih’e iletti. Öte yandan 'Sönmez' ve 'Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılış gününde aileler bir araya geldi. 'Sönmez’in lokantada 'Antakya' ve 'Malatya’ya ait yöresel yemeklerin yapıldığını belirterek ülkemizde yaşanan deprem felaketine değinmesi dikkatleri çekti.