KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hamile olan Doğa’nın ayrı olduğu Fatih’le birlikte katıldığı hamilelik eğitimi ikilinin aşk dolu anlarına sahne oldu. Ünallar’ın evine dönmek istemeyen Doğa, Fatih’e yeni bir teklifte bulundu. Anneannesinin boşalacak olan evine taşınmak isteyen Doğa, Fatih’ten olumlu cevap alamadı. Nursema’yı, ağabeyi ile evlendirmek isteyen Nilay ise Nursema’yı yakın takibe aldı. Nursema’nın Umut’la birlikte olduğunu onu takip ederek öğrenen Nilay her şeyi Pembe’ye anlattı. Ömer’den boşanmak istemeyen Leman son kozunu oynayarak intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardından Ömer’in, Leman’dan boşanması hızlandı. Kıvılcım ve Ömer; Doğa’nın bebekleri doğana kadar birlikteliklerini gizleme kararı aldı. Fakat Leman hastaneden kaçarak iki ailenin, Doğa ve Fatih için bir araya geldiği akşama baskın yaptı. Leman, Kıvılcım’ı görür görmez tanıdı. Ömer’in kendisini Kıvılcım’la aldattığını söylemesi üzerine Ömer büyük bir adım attı. Ailelerin önünde Kıvılcım’a aşık olduğunu ve onunla bir ömür geçirmek istediğini itiraf etti. Bölümün final sahnesinde yaşananların ardından Kıvılcım’ın, Ömer’e vereceği cevap ve ailelerin tepkisi büyük bir merakla bekleniyor.