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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 SHOW TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti bu akşam SHOW TV TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin seyircileri Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün olup olmadığını sorguluyorlar. İşte 10 Şubat 2023 SHOW TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden yayınlanmayacağına ilişkin bilgiler...

Giriş: 10.02.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu Kızılcık Şerbeti bu akşam SHOW TV yayın akışında yer almıyor. İşte 10 Şubat 2023 Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüne dair detaylar... 

  • KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YOK MU?

    Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Show TV'de bu akşam Habertürk Ortak Yayını ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti  dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 

  • KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NEDEN YOK?

    Kızılcık Şerbeti dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.

  • 10 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz

    08:00 Bu Sabah

    12:00 Show Ana Haber

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:30 Habertürk Ortak Yayın

  • KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

    Hamile olan Doğa’nın ayrı olduğu Fatih’le birlikte katıldığı hamilelik eğitimi ikilinin aşk dolu anlarına sahne oldu. Ünallar’ın evine dönmek istemeyen Doğa, Fatih’e yeni bir teklifte bulundu. Anneannesinin boşalacak olan evine taşınmak isteyen Doğa, Fatih’ten olumlu cevap alamadı. Nursema’yı, ağabeyi ile evlendirmek isteyen Nilay ise Nursema’yı yakın takibe aldı. Nursema’nın Umut’la birlikte olduğunu onu takip ederek öğrenen Nilay her şeyi Pembe’ye anlattı. Ömer’den boşanmak istemeyen Leman son kozunu oynayarak intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardından Ömer’in, Leman’dan boşanması hızlandı. Kıvılcım ve Ömer; Doğa’nın bebekleri doğana kadar birlikteliklerini gizleme kararı aldı. Fakat Leman hastaneden kaçarak iki ailenin, Doğa ve Fatih için bir araya geldiği akşama baskın yaptı. Leman, Kıvılcım’ı görür görmez tanıdı. Ömer’in kendisini Kıvılcım’la aldattığını söylemesi üzerine Ömer büyük bir adım attı. Ailelerin önünde Kıvılcım’a aşık olduğunu ve onunla bir ömür geçirmek istediğini itiraf etti. Bölümün final sahnesinde yaşananların ardından Kıvılcım’ın, Ömer’e vereceği cevap ve ailelerin tepkisi büyük bir merakla bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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