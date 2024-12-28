Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizi, yeni bölümüyle Türkiye'yi ekrana kilitledi. 82. bölümde Sönmez; Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirdi. Ancak gecede çıkan yangın büyük bir felaketle sonuçlandı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Diziye hangi oyuncuların veda ettiği merak konusu oldu. Diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler ise Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, 27 Aralık 2024 Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizi, yılbaşı öncesi olaylı bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 82. bölümde Görkem, yeni yıl davetinde bir araya gelen Arslan ve Ünal ailelerinin tüm fertlerinin bulunduğu restoranı ateşe verdi. Felaket sonrası "4 ölü, 9 yaralı" olduğu belirtildi. Bu olaylı bölümde kimlerin diziye veda ettiği merak konusu olurken son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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FENOMEN DİZİYE HANGİ OYUNCULAR VEDA ETTİ?
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi “Kızılcık Şerbeti” dün akşam yayınlanan yılın son bölümüyle Türkiye’yi ekrana kilitledi.
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, Sönmez; Doğa ve Fatih’in barışmasıyla, Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirdi. Görkem’in gerçek yüzünü herkesin öğrenmesiyle yeniden kenetlenmeye başlayacak olan Ünal ailesinin tam kadro katıldığı gecede, çıkan yangın büyük bir felaketle sonuçlandı. Yaşanan felakette 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanması büyük merak konusu oldu.
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O SAHNELER 3 GÜNDE ÇEKİLDİ!
Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekan özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024 yılına veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazındı.
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 82. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin 82. bölümünde; Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür.
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Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir.
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Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa’dan özür dilerken, Abdullah da Fatih’i karşısına alarak günah çıkarır.
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Sevtap’ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır.
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İlhami ve Firaz’ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema’ya daha da bir düşkün oluyordur.
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Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.
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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.
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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM CANLI İZLE
27 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 82. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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