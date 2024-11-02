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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM FULL İZLE HD | Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tamamı, tek parça ve kesintisiz burada

        Kızılcık Şerbeti 74. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 74. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Gold Film imzalı yapımın son bölümünde Mustafa'nın bir kadına ev açtığını öğrenen Nilay, evi terk etti. Yayınlanan son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 74. Bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:25
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        • 1

          Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 74. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen yapımın son bölümünde Fatih, Cansu ile amcasının ilişki düzeyi hakkında bilgi almak için Metehan’ı kullanır. Görkem ise şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur. Kızılcık Şerbeti 74. bölüm izle ekranı son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          1 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü Show TV üzerinden izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM ÖZETİ

          Kızılcık Şerbeti'nin 74. Bölümünde; Meri ve Abdullah’ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.

        • 4

          Cansu ile amcasının ilişki düzeyini öğrenmeyi kafasına koyan Fatih, bilgi almak için Metehan’ı kullanacaktır.

        • 5

          Mustafa’nın bir kadına ev açmış olduğunu öğrenen Ünal ailesine bomba düşer. Mustafa kendini aklamaya çalıştıkça daha da dibe batar. Nilay evi terk eder. Mustafa perişan haldedir ve en büyük yardımı Fatih’ten görür.

        • 6

          Birbirlerinden hiç hoşlanmasalar da Nursema ve Firaz’ın iş ortaklıkları sürüyordur. Nilay evi terk ettiğinde Doğa’ya gelir. Ancak Görkem şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur.

        • 7
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