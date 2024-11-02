KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 74. Bölümünde; Meri ve Abdullah’ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.