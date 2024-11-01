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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 74. Bölüm canlı izle! 1 Kasım 2024 Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle full HD, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 74. Bölüm özeti! Kızılcık Şerbeti’nde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti 74. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti 74. Bölüm canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Gold Film imzalı yapımın yeni bölümünde Pembe, Meri ve Abdullah'ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına döner ve onların söylediği hiçbir şeye inanmaz. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle full HD, kesintisiz ve tek parça...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:28
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        Kızılcık Şerbeti 74. Bölüm özeti
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        Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, 1 Kasım Cuma akşamı 74. bölümüyle ekrana geliyor. Diziyi internet üzerinden takip edecek olan seyirciler Kızılcık Şerbeti 74. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Öte yandan bu akşam Kızılcık Şerbeti’nde neler olacak sorusu yanıt buldu. Sevilen yapımın yeni bölümünde Ünal ailesi, Mustafa’nın bir kadına ev açtığını öğrenir. Nilay evi terk eder. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle full HD, kesintisiz, tek parka seçenekleri…

        KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM İZLE

        Kızılcık Şerbeti 74. bölümü, 1 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

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        Dizinin yeni bölümünü SHOW TV canlı yayın ekranı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ 74. BÖLÜM ÖZETİ

        Meri ve Abdullah’ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.

        Cansu ile amcasının ilişki düzeyini öğrenmeyi kafasına koyan Fatih, bilgi almak için Metehan’ı kullanacaktır.

        Mustafa’nın bir kadına ev açmış olduğunu öğrenen Ünal ailesine bomba düşer. Mustafa kendini aklamaya çalıştıkça daha da dibe batar. Nilay evi terk eder. Mustafa perişan haldedir ve en büyük yardımı Fatih’ten görür.

        Birbirlerinden hiç hoşlanmasalar da Nursema ve Firaz’ın iş ortaklıkları sürüyordur. Nilay evi terk ettiğinde Doğa’ya gelir. Ancak Görkem şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur.

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