Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 111.bölüm canlı izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

        Kızılcık Şerbeti 111.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti 111.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizide bu hafta Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Son bölümü kaçıranlar veya yeni bölümü izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 111.bölüm canlı izle ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kızılcık Şerbeti 111.bölüm heyecan dolu sahnelere yer verecek. Yeni bölümde Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm özeti ve Kızılcık Şerbeti izle ekranı

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 111.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer.

          Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir.Nilay’ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih’in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir.

        • 3

          Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır.Firaz’ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo’nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.

          KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

          Kızılcık Şerbeti 111. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 111. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Habertürk Anasayfa