Kızılay'ın 2025 kurban vekalet bedelleri belli oldu

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre; yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli ise 5.250 TL olarak belirlendi. Kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı olan Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasına kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor. Kızılay, kampanyasıyla Türkiye ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

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