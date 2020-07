Kızılay İçecek'ten yeni Ar-Ge merkezi

HABERTURK.COM

Türk Kızılay, ‘Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi’ni Afyonkarahisar’da hizmete açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Afyonkarahisar’da Kızılay İçecek bünyesinde kurulan merkez, afet sonrası kullanılacak içecek ve yiyeceklere ilişkin bilimsel çalışmalar yürütecek. Merkezde ayrıca bu içecek ve yiyeceklerin üretilmesi için gereken ekipmanlar üzerine de çalışmalar yürütülecek. 600 metrekare alan içerisinde kurulan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi’nde 20 uzman çalışıyor.

AFETLERDE İHTİYAÇ DUYULAN YİYECEK VE İÇECEKLER GELİŞTİRİLECEK

Açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık yeni Ar-Ge merkezinin Kızılay'ın hizmet standartlarını sürekli geliştirecek bir faaliyet alanı olarak hayata geçirildiğini söyledi. Kınık, Ar-Ge merkezinde afetlerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecekler ile bunların üretilmesinde rol oynayacak ekipmanların geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.Kınık, "Afetlerde özellikle ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalara başladık ve bu konuda 4 patentimizi aldık. Sadece bu alanlarda değil tekstil, mekanik, tarım ve kalkınma gibi pek çok alanda da çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.

İHRACATTA HEDEF İKİ KATI

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Kızılay maden sularının birbirinden değerli iki farklı kaynağa sahip tek marka olduğunu vurguladı. Kul “Kızılay Maden Suları iki farklı kaynağa sahip olan tek marka. Her iki kaynağımız da birbirinden değerli… Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Türkiye’nin en yüksek toplam mineral değerine sahipken, Kızılay Erzincan Maden Suyu da dünyanın en yüksek magnezyum içeriğine sahip. Üstelik fabrikalarımızda üretilen 30 farklı ürünün satışından elde ettiğimiz gelirin tamamını Türk Kızılay Derneği eliyle insani yardım için kullanıyoruz. Yani maden sularımız hem iyilik, hem de sağlık kaynağı.. Fabrikalarımız, yıl sonu itibarıyla sahip olacakları yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitesi ile dünyanın sayılı üretim sahaları arasında yer almakta. Yatırımlarını ve dağıtım ağını her geçen gün büyüten Kızılay İçecek, ihracat ağını da aynı oranda her geçen gün genişletiyor.” dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Kızılay Maden Suyu'nun Türkiye'nin ve kentin önemli bir değeri olduğunu söyledi.