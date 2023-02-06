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Kızılay Başkanı Kınık: Vatandaşımızı soğukta açta açıkta bırakmayacağız

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletimizle birlikte vatandaşımızı soğukta açta açıkta bırakmayacaklarını söyledi

Giriş: 06.02.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kızılay Başkanı Kınık: Vatandaşımızı soğukta açta açıkta bırakmayacağız
AA

Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

Etimesgut'taki Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi'nde Genel Başkan Kerem Kınık başkanlığında toplanan Türk Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Burada, açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Bölge Afet Müdahale Merkezlerindeki ekipleri arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Kınık, "Çadırlarımız, ısıtıcılarımız, mobil aşevlerimiz, tırlarımız, ikram araçlarımız sahaya seferber edildi. Gönüllülerimiz, profesyonel ekiplerimiz sahaya seferber edildi" dedi.

Kınık, "Deprem sonrası devletimizle birlikte vatandaşımızı soğukta açta açıkta bırakmayacağız" dedi.

Türk Kızılayın bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, "Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna işaret eden Kınık, "Şu an Türkiye'nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." bilgisini verdi.

Vatandaşların elini tutacaklarını söyleyen Kınık, "Acil yardım içerisinde öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, kuru gıda var. Kan hizmetleri noktasında da sevkiyatlarımız devam ediyor." dedi.

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