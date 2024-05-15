Kızılay 2024 kurban bedelini açıkladı! İşte Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli
Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulmaya başlandı ve arka arkaya kurban bedelleri açıklanmaya başladı. Diyanet İşleri'nden sonra bir açıklama da Kızılay'dan geldi ve yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli açıklandı. İşte, Kızılay 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli...
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Kurban Bayramı telaşı ülkede kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kurban kesim bedellerini açıklayan Diyanet İşleri'nden sonra bir açıklama da Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'dan geldi ve 2024 kurban bedelini açıkladı. İşte, Kızılay 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli...
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KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİNİ AÇIKLADI
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2024 kurban bedeli fiyatlarını açıkladı.
Yılmaz, "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." ifadelerini kullandı.
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2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
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