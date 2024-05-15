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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İstanbul'da suya yüzde 60'a varan zam! Suya zam mı geldi, İstanbul'da konut ve iş yeri su fiyatları ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        İstanbul'da yaşayanlar dikkat: İstanbul'da suya yüzde 60'a varan zam yapıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü. Toplantı sonucunda İstanbul'daki konut ve iş yerlerine yüzde 36 ile 60 arasında değişen oranda zam yapıldı. İşte, İstanbul'daki su zammına dair tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 07:40
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        • 1

          14 Mayıs Salı günü toplanan İBB Meclisi sırasında İSKİ Genel Kurulu da gerçekleştirildi. Toplantıda İSKİ İstanbul su fiyatlarına zam yapılmasıyla ilgili bir teklifte bulundu. Oy birliği ile kabul edilen zam teklifi sonrasında İstanbul'daki konut ve iş yerlerinin kullandığı metreküp fiyatına zam geldi. İşte, İstanbul konut ve iş yeri zamlı su fiyatları...

        • 2

          İSTANBUL'DA KONUTLARDA KULLANILAN SUYA YÜZDE 36 İLE 53 ARASINDA ZAM

          İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclis toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı.

          İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması istendi.

        • 3

          İŞ YERLERİNE YÜZDE 36 İLE 60 ARASINDA ZAM YAPILDI

          Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademenin kademe oranı 0-15 olarak değiştirilerek 62,14 lira olan fiyatın yüzde 36 zamla 84,51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya, yeni eklenen 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        • 4

          ZAMLI SU FİYATLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          14 Mayıs 2024 Salı günü Meclis'te oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

        • 5

          MAYIS AYINDA BAŞKA ZAM BEKLENİYOR MU?

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunmuş ve Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıklamıştı.

          Şu anda suya gelen zam dışında açıklanan resmi bir zam duyurusu bulunmuyor.

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