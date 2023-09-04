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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümüşhane'de kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı! - Güncel haberler

        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, 20'li yaşlardaki iki amcaoğlunun kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgasında 1 kişi öldü. Sevdiğinin öldüğünü duyan kız ise silahla intihar ederek canına kıydı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:29
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        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
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        Gümüşhane'de edinilen bilgiye göre, dün gece Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

        BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı.

        ZANLI İNTİHAR ETTİ

        Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KIZ ARKADAŞI DA HAYATINA KIYDI

        Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen H.B (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        AYNI YERDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.

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        #gümüşhane
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