09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemek amacıyla Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi 2020 yılı için hedef büyüttü.
Bugüne kadar 40 ilde verilen eğitimlerle yaklaşık 20 bin kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi bu yıl tüm yurda yayılıyor. 81 ilde düzenlenecek eğitim programları ile ulaşılması hedeflenen kadın sayısı 5 kat artırılarak, bir yıl içinde 100 bine çıkarıldı. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren yıl sonuna kadar kadınlara girişimcilik, bilişim, finansal bilinç ve iletişim müfredatında eğitimleri verilecek.
Dünyanın dört bir yanında sosyoekonomik fırsatlar oluşturmayı ve daha iyi bir ortak gelecek için, insanların refahına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, “Kadınların global ekonominin şekillendirilmesinde dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Toplumların temel taşlarından biri olan kadınlar işimizin yerel ve global düzeydeki başarısında da kritik öneme sahip. Kız Kardeşim Projesi ile sosyal ve ekonomik hayatta 20.000’i aşkın kadına destek sağladık. Projemiz, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadına ulaştı. Kız Kardeşim Projesi, Coca-Cola’yı heyecanlandıran ve gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna güçlenerek devam ediyor” dedi.
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