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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız çocuğu tabancayla vurulmuş halde bulundu

        Ordu'da kız çocuğu tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

        Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğu evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:56
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        Kız çocuğu tabancayla vurulmuş halde bulundu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, S.P'nin (12) cansız bedeniyle karşılaştı. Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi.

        #ordu haberleri
        #Altınordu
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