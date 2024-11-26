Kız arkadaşını taksiden indiremeyince bıçakla şoföre saldırdı
Burdur'da bir kişi, kız arkadaşını zorla taksiden indiremeyince araca zarar verdi, şoföre bıçakla saldırdı. Taksideki kadın, "yardım edin" diyerek çığlık atarken saldırgan ise elindeki bıçağı defalarca şoföre doğru savurdu. Korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.
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Burdur'un merkez Recep Mahallesi'nde 24 Kasım saat 21.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Erkek arkadaşı M.T. ile tartışan Ş.A., taksi çağırarak evden ayrılmak istedi. Ancak M.T., taksiye binen Ş.A.'yı indirmek istedi.
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Ş.A. inmeyince M.T. araca zarar verip, aynasını kırdı. Aracından inen taksi şoförü M.M. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T., bıçakla şoför M.M.'ye saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca savuran M.T.'yi taksi şoförü tekmeleyerek kendisinden uzak tutmaya çalıştı.
Taksiden inmeyen Ş.A.'nın yardım çığlıkları sonrası çevredekilerin olay yerine gelmesiyle M.T., kaçarak uzaklaştı.
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Olaydan yara almadan kurtulan taksi şoförünün şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T., dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Diğer yandan kavga, taksinin kamerasına yansıdı. M.T. ile M.M.'nin aracın arka tarafında tartıştığı, bu sırada araçtaki Ş.A.'nın yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı. Aracın önüne gelen taraflardan M.T'nin, M.M.'ye bıçakla saldırdığı görüldü.