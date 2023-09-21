Kıymalı börek tarifi ve yapılışı: Kıymalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Günün her öğünü keyifle tüketilen yiyeceklerin arasında börek ön sıralarda yerini alır. Ülkemizin her bölgesinde çeşit çeşit börek yapılır ve tüketilir. Kıymalı börek de bunlardan biridir. Gerek sabah kahvaltılarında gerek öğle ve akşam yemeklerinde aperatif yiyecek olarak börek tercih edilir. Kıymalı börek beş saatlerinin de aranan lezzetleri arasında yerini alır. Siz de kıymalı börek tarifi ile misafirlerinizin hem gözünü hem de midesini doldurabilirsiniz. Gelin, kıymalı börek nasıl yapılır birlikte bakalım.
Kıymalı börek yapılışı sırasında bazı püf noktalar böreğinizin daha lezzetli olmasını sağlar. Yapacağınız böreğin çok yağlı olmaması böreğin tadını daha dengede tutacaktır. Bu sebeple az yağlı bir kıyma tercih etmenizi öneriyoruz. Kıymanıza koyacağınız bol soğan, zeytinyağı ve baharatlar kıymalı böreğinizin nefis bir tada ulaşmasını sağlar. Böreğinizin çıtır olması için börek sosunuza önem vermeniz gerekir. Sos içerisine koyacağınız sirke ile kıymalı böreğiniz çıtır çıtır olarak yerken damağınızı çatlatan bir lezzet olacaktır. Sirke yerine maden suyu koyarak da böreğinizin çıtırlığını sağlayabilirsiniz.
Kıymalı Börek Malzemeleri
Börek için:
Kıymalı börek iç harcı için:
Kıymalı börek sosu için:
Kıymalı Börek Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!