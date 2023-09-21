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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Kıymalı Börek Tarifi ve Yapılışı: Kıymalı Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kıymalı börek tarifi ve yapılışı: Kıymalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Günün her öğünü keyifle tüketilen yiyeceklerin arasında börek ön sıralarda yerini alır. Ülkemizin her bölgesinde çeşit çeşit börek yapılır ve tüketilir. Kıymalı börek de bunlardan biridir. Gerek sabah kahvaltılarında gerek öğle ve akşam yemeklerinde aperatif yiyecek olarak börek tercih edilir. Kıymalı börek beş saatlerinin de aranan lezzetleri arasında yerini alır. Siz de kıymalı börek tarifi ile misafirlerinizin hem gözünü hem de midesini doldurabilirsiniz. Gelin, kıymalı börek nasıl yapılır birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:52
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        Kıymalı börek tarifi ve yapılışı
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        Kıymalı börek yapılışı sırasında bazı püf noktalar böreğinizin daha lezzetli olmasını sağlar. Yapacağınız böreğin çok yağlı olmaması böreğin tadını daha dengede tutacaktır. Bu sebeple az yağlı bir kıyma tercih etmenizi öneriyoruz. Kıymanıza koyacağınız bol soğan, zeytinyağı ve baharatlar kıymalı böreğinizin nefis bir tada ulaşmasını sağlar. Böreğinizin çıtır olması için börek sosunuza önem vermeniz gerekir. Sos içerisine koyacağınız sirke ile kıymalı böreğiniz çıtır çıtır olarak yerken damağınızı çatlatan bir lezzet olacaktır. Sirke yerine maden suyu koyarak da böreğinizin çıtırlığını sağlayabilirsiniz.

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        • Kaç kişilik:6-7 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:50 dakika
        • Kalori:1 dilim 443 kalori

        Kıymalı Börek Malzemeleri

        Börek için:

        • 3 tane taze yufka (günlük yufka tercih edebilirsiniz.)

        Kıymalı börek iç harcı için:

        • 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
        • 2 adet kuru soğan (orta boy)
        • 400 gram dana az yağlı kıyma
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 çay kaşığı toz acı biber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker (silme olacak)
        • 1 çay bardağı su

        Kıymalı börek sosu için:

        • 1 tane yumurta
        • 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
        • 1 çay bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı yoğurt
        • ½ çay kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
        • ½ çay bardağı Ayçiçek yağı (börek üzerine ekstra sürülecek)

        Kıymalı Börek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Kıymalı börek yapımı öncelikle iç harcımızı hazırlamaya koyulalım.
        • Geniş bir tava alalım ve 2 adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım.
        • Tavaya koyduğumuz yağda kısık ateş ile soğanlarımızı kavurmaya başlayalım.
        • Soğanları 2-3 dakika kavuralım ve ardından 400 gram az yağlı kıymamızı tavaya alalım.
        • Karıştırarak kavurma işlemine devam edelim.
        • Kıymalarımızın rengi döndüğünde hemen hemen 5 dakika içerisinde iç harca koyacağımız tüm baharatları ekleyelim.
        • Şekeri ekleyelim.
        • Güzel bir şekilde karıştırarak 2-3 dakika daha kavuralım.
        • Kıyma harcının içerisine sıcak suyumuzu ekleyelim ve su çekene kadar pişirelim.
        • Yaklaşık 5 dakika içerisinde kıyma harcı tüm suyu çekmiş olacaktır.
        • Pişirdiğimiz iç harcın soğumasını sağlamak için harcımızı bir kenara alalım.
        • Böreğimizin sosunu hazırlama aşamasına geçelim.
        • Bir kap alalım ve içerisine sos için gerekli olan; Ayçiçek yağı, yumurta, sirke, süt, yoğurt, tuz ve elma sirkesini koyalım. Güzel bir şekilde karıştıralım.
        • Yufkalarımızı yarım ay şekilde ortadan keselim.
        • Yarım ay şeklinde böldüğümüz yufkayı tezgâhımıza serelim ve 3-4 yemek kaşığı kadar börek sosundan sürelim.
        • Ardından yufkanın geniş kenarına kıymalı iç harçtan yayalım.
        • Yufkanın sağ ve sol tarafını kıvıralım. Ardından gevşek olmayacak bir şekilde yufkamızı rulo şeklinde saralım.
        • Elimizde bulunan tüm yufkalara aynı işlemi uygulayalım.
        • Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine rulo yaptığımız yufkaları yerleştirelim.
        • Elimizde kalan börek sosuna Ayçiçek yağı ekleyelim ve fırça yardımıyla yufkaların üzerine güzelce sürelim.
        • Önceden ısıtılmış 190 derece turbo fırında kontrollü bir şekilde pişirelim.
        • Fırından çıkartıp dilimleyelim.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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