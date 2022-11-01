Kivi Nerede Yetişir?
Pek çok kişi tarafından son derece sevilere tüketilmekte olan kivi meyvesi, hem dünya üzerinde bazı ülkelerde hem de Türkiye’de yetiştirilebilmektedir. Türkiye’de daha çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirildiği gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde ise yağışların ve nemim yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle Karadeniz bölgesinde daha yoğun bir şekilde yetiştirildiği bilinmektedir. Kivi nerede yetişir sorununa il olarak bakıldığında ise Yalova ve Ordu illeri ön plana çıkmaktadır.
Kivi gövdesi soğuğa dayanıklı bir yapıya sahip değildir. Ancak odunlaşmış bir gövde en fazla -15 dereceye kadar dayanıklılık gösterebilmektedir. Hafif eğimi bulunmakta olan, güneş gören ve rüzgar almaya araziler bu meyvenin yetiştiriciliği için son derece uygundur.
Kivi Hangi Mevsimde Yetişir?
Türkiye’de sevilerek tüketilen meyvelerden biri olan kivi, aynı zamanda yetiştirilmektedir. Aşrı soğuk bölgelerde yetiştirilebilmesi mümkün değildir. Fakat daha ılıman ve güneş gören yerlerde yetişme ihtimali daha fazladır. Özellikle sonbahar mevsiminde daha sık yetiştirildiği görülmektedir. Hasat edilip olgunlaştığında kasım ayından itibaren kış sonuna kadar tüketilebilmektedir.
Özellikle yıl boyunca aşırı soğukların meydana gelmediği Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir. Kivi hangi mevsimde yetişir sorusunun cevabı kısaca aşırı soğukların görülmediği bir bölgede sonbahar, kış mevsimleri olarak tanımlanabilmektedir.
Kivi Nasıl Yetişir?
Bu meyve asmalı bir bitki olarak bilinmektedir. Hafif ve derin topraklarda yetiştirildiği gözlemlenmektedir. Killi ve taban suyu yüksek olan topraklarda bu meyvenin yetiştiriciliğinin yapılması oldukça uygundur. Aynı zamanda kivinin fidanlarının ekildiği esnada aralarında en az 4 metre boşluk bırakılması gerekmektedir. Bu şekilde ağaç daha verimli bir şekilde büyümektedir. Bunun yanı sıra 8 dişiye1 erkek hesabı ile dikilmesi oldukça uygundur.
Türkiye’de belirli bölgelerde yetiştirilmekte olan kivi, dünya üzerinde en çok Çin ve Yeni Zelanda’da yetiştirilmektedir. Ayrıca İtalya, Şili, Yunanistan gibi ülkelerde bunun için son derece uygun yerlerdir.
Kivi Hangi İklimde Yetişir?
Kışları ılık ve yazları sıcak olan bölgelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bununla birlikte deniz seviyesinden yüksek ve uygun nem oranına sahip olan iklimler daha uygun görülmektedir. Kivi yetiştiriciliği yapılan bölgede don olaylarının görülmemesi gerekmektedir. Akdi takdirde don olaylarında meyveler büyük bir zarar görebilmektedir. Kivi hangi iklimde yetişir sorusunun cevabı ise bu şekildedir.
Kivi Nerede Saklanır?
Eğer kivi olgunsa ve hemen tüketilmeyecek ise kesilmeden buzdolabına konulması uygun görülmektedir. Fakat yeterince olgun görülmemekte ise birkaç gün oda sıcaklığında bekletilmesi gerekmektedir.
Kivi Hangi İllerde Yetişir?
Türkiye’de en çok kivi yetiştiriciliği yapılmakta olan bölgeler arasında Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri yer almaktadır. Üretimin büyük bir kısmının ise Karadeniz’de yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde yetiştirilebilmesinin nedeni ise kış aylarında ılık bir havanın var olmasından kaynaklanmaktadır. Kış aylarında don yaşanmamakta ve bitkilere zarar vermemektedir. Kivi hangi illerde yetişir sorunun cevabı ise Yalova ve Ordu olarak bilinmektedir.
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