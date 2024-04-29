Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun" sözleriyle dile getirmişti.