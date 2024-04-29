Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin kumda dansı
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Ünlü oyuncu, oğluyla kumsalda dans ettiği anları yayımladı
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Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'de tatil yapıyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.
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Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun" sözleriyle dile getirmişti.