Kıvanç Tatlıtuğ’un, “vergi usül kanununa muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava geçen Perşembe Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılan Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

HAKİM FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bir hakim duruşma sonrası Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi. Hakim, söz konusu fotoğrafı “Perşembe’nin sürprizi” notuyla paylaştı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf sonrası Hakimler Savcılar Kurulu inceleme başlattı. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur“ ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." dedi.