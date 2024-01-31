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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan veda mesajı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan veda mesajı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile' final yaptı. Dizide 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, bir veda mesajı yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:23
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          Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini üstlendiği 'Aile', 30'uncu bölümüyle ekranlara veda etti.

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          Dizinin finalinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı 'Devin' karakterinin doğum sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

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          X'te "#AileVeda" başlığıyla açılan etiketle binlerce yorum yapıldı.

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          Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile'nin final yapmasının ardından duygularını dile getirdi.

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          Kıvanç Tatlıtuğ; "Bugün bir 'Aile' olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. 'Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi.

          Kıvanç Tatlıtuğ ile dizide başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya da bu mesajı sayfasında paylaştı.

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