Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe'ye: Bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni baba - oğul fotoğrafı geldi. Ünlü oyuncu, oğluna; "Evlat, bak bakalım annenle sana düşen kalbim nerede?" sözleriyle seslendi
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19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
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Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
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"BAK BAKALIM ANNEN İLE SANA DÜŞEN KALBİM NEREDE?"
Meslektaşlarının aksine Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü göz önünde bulundurmayı tercih etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu ile kumsalda çektirdiği bu fotoğrafını yayımladı. 40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü.
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