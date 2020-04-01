Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım... Sağlıkla kalın...

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