Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2021 için 13 milyar 421 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.
Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.
Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2021-2023 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 43 milyar 487 milyon 704 bin lira, 2022 için 39 milyar 437 milyon 105 bin lira, 2023 için de 36 milyar 584 milyon 803 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.
Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 32'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2021 için 13 milyar 421 milyon lira, 2022 için 5 milyar 63 milyon 23 bin lira, 2023 yılı için de 5 milyar 509 milyon 730 bin lira bütçe ayrıldı.
Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TPAO'yu, 12 milyar 600 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),6 milyar 100 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.
TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLADI
KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2021 için 10 milyon 100 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2022 için 52 milyon 902 bin liraya, 2023'te de 106 milyon 651 bin liraya çıkarıldı.
Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 78 milyon 800 bin lira olan teklif tavanı, 2022 yılı için 76 milyon 808 bin lira, 2023'te ise 79 milyon 473 bin lira oldu.;
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2021 için 39 milyon 126 bin lira, 2022 yılı için 42 milyon 41 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2023 yılı için bu rakam 43 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 183 milyon 289 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2022 için 186 milyon 200 bin lira, 2023 için de 192 milyon 671 bin lira olarak belirlendi.
KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2021
2022
2023
BOTAŞ
6.100.000
5.568.938
5.448.764
ÇAY İŞLETMELERİ
10.100
52.902
106.651
DEVLET MALZEME OFİSİ
34.803
37.396
38.694
DHMİ
635.862
683.238
706.944
ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
1.746.500
2.831.500
2.027.000
ET VE SÜT KURUMU
78.800
76.808
79.473
ETİ MADEN
595.680
640.063
307.842
KIYI EMNİYETİ
159.135
169.160
176.798
MKEK .
393.650
450.000
400.000
T.TAŞKÖMÜRÜ
155.787
167.394
173.202
TARIM İŞLETMELERİ
183.289
186.200
192.661
TCDD
12.600.000
13.628.033
14.242.204
TCDD TAŞIMACILIK AŞ
950.000
1.183.845
1.238.072
TEDAŞ
750.000
797.320
833.842
TEİAŞ
5.500.000
7.678.793
4.887.586
TEMSAN
13.327
20.521
4.650
TKİ
72.980
109.258
114.197
TOPRAK MAH. OFİSİ
39.126
42.041
43.500
TPAO
13.421.000
5.063.023
5.509.730
TÜRASAŞ
47.665
50.672
52.993
TOPLAM
43.487.704
39.437.105
36.584.803
Muhabir : Arife Yıldız Ünal
Yayınlayan : Seyfettin Sefa Salantur
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