Kışlada salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen camilerde cuma namazlarının kılınmasına başlandı.

Bu kapsamda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yerleşkesindeki Mehmetçik Camisi'nde cuma namazı kılınması için gerekli önlemler alındı.

Kışlada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, rütbeli personel ve askerler, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen caminin bahçesinde namaz kıldı, dua etti.