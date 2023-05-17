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Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Mart ayında kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna göre yüzde 8.7 yükselerek 161.4 milyar dolar oldu

Giriş: 17.05.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi
AA

Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı.

Buna göre mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna göre yüzde 8.7'lik artışla 161.4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.2 oranında artarak 66 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4'lük artışla artarak 56 doları buldu.

Mart sonu itibarıyla bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artarak 10,9 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise yüzde 6.9 yükselerek 21.7 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0.5'lik artışla 16.9 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 25.8 oranında artışla 16.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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