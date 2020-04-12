Kısa Çalışma Ödeneği İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Korona virüs nedeniyle ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği net maaşın üçte bir oranında azaltılması anlamına gelmektedir. Normalde 6 iş günü çalışan bir iş yerinin 2 gün çalışması demek olan kısa çalışma ödeneği sırasında ayrıca çalışanların sağlık sigorta primleri de karşılanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigorta Fonu tarafından ödenmektedir.

Önceki dönemde işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için 600 gün çalışma şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirilerek mecliste kabul edildi. Yapılan son düzenleme 30 Haziran 2020 gününe kadar geçerli olacak.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Şartlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

- Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebebin oluşması,

- İşyerindeki;

* Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması.

* Faaliyetin geçici olarak kısmen durması.

* Faaliyetin geçici olarak tamamen durması halinin oluşması.

- Süre en fazla 3 aydır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir. Şu an böyle bir karar verilmedi.

- Kurumun işveren tarafından yapılan başvuruya ilişkin “uygunluk tespiti” yapması gerekir.

- Ayrıca ilgili çalışanın kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 601 gün içinde kesintisiz çalışmış olması (60 günlük sigorta kaydının olması) ve son üç yıl içinde adına en az 4502 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir.

Elektronik ortam üzerinden başvuru mümkündür. Tehlikeli salgına dayanan zorlayıcı sebeple elektronik başvuru bu dönem için zorunlu tutulmuştur.

İşveren yazılı başvurusunda;

- Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin

ne olduğunu belirtmek,

- İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve

sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek,

- Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin

bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmek, zorundadır.