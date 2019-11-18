Kış, daha az gün ışığı, soğuk hava ve daha durgun bir ruh halini de beraberinde getiriyor. Bu dönemde halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozuklukları gibi sorunlar yaşıyorsanız kış depresyonu geçiriyor olabilirsiniz. Beslenmenize dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Ancak şikayetleriniz devam ederse bir uzmana danışmanızda yarar var.