KIRTASİYE YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri, yılda bir defa olmak üzere; başvuru şartı aranmaksızın YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen ailelere ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Yardım almak isteyenler, e-devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünden başvuru yapabilir.