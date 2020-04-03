03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD),bu dönemde tüm pembe veya kızaran gözleri, koronavirüs semptomu olarak değerlendirmenin tıbbi ve bilimsel gerçeklerle bağdaşmayacağını açıkladı.
Bahar aylarına girdiğimizi anımsatan Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, çiçeklerin açmakta olduğu, havadaki polen konsantrasyonunun arttığı bir dönemde alerjik konjonktivitenin toplumda görülme sıklığının da artacağını ifade etti. TOD Genel Başkanı, bu nedenle oluşacak pembe göz durumlarının korona göz belirtisi olarak yanlış algılanıp, hastanelere akın edilmesine neden olabileceğini söyledi.
İzzet Can, olası panik durumunun göz polikliniklerinde yoğunlaşmaya, yaratılmaya çalışılan sosyal izolasyon kurallarının çiğnenmesine ve böylece koronavirüs enfeksiyonun daha da hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
KONJONKTİVİT KORONAVİRÜS SEMPTOMU MU?
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, koronavirüs hastalığı ile birlikte görülen belirtilere bakıldığında konjonktiva kırmızılığının en az görülen semptom olduğunu ifade etti.
İzzet Can, şöyle konuştu: “Koronavirüste en baskın belirti yüzde 87.9 ile ateş ve yüzde 67.7 ile kuru öksürük. Onları yorgunluk, balgam, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı gibi bir dizi daha belirti takip ediyor. Pembe göz yani konjonktiva kırmızılığı yüzde 0.8 ile en düşük görülen belirti olarak dikkat çekiyor. Görüldüğü gibi göz kızarması ya da pembe göz denen belirti esasında korona hastalarının çok azında görülmektedir.”
ZATEN YOĞUN OLAN HASTANELERE, YANLIŞ ENDİŞEYLE DAHA FAZLA KİŞİ GİTMEMELİ
“Koronavirüs günlerinde oldukça yoğun dönemler yaşayan hastane ve kliniklere, bir de mevsimsel olağan gelişmelerin yanlış anlaşılması nedeniyle daha fazla kişi yönlendirmek doğru olmayacaktır” açıklamasını yapan TOD Genel Başkanı, herkes açısından temasın en az olması gerektiği bir dönemdeyiz. Sosyal izolasyonu çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızı, koronavirüs bulaşmasını arttırabilecek her tür alan ve eylemden uzak tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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