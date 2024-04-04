İstanbul Avcılar'da yıkım sırasında bir apartmanın balkon duvarı olmadığı ortaya çıktı- Son dakika haberler

İstanbul Avcılar'da yıkım sırasında bir apartmanın balkon duvarı olmadığı ortaya çıktı- Son dakika haberler

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İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

BALKONA DUVAR YAPMAMIŞLAR DHA'da yer alan habere göre işlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçildi. Bina, ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

BİNA DUVARSIZ KALDI REKLAM Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı. Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.

"PVC'LERİ BİZİM BİNAYA MONTE ETMİŞLER" Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, "Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC'leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar.

"BALKON DUVARI, BİZİM BİNANIN DUVARI" Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız. Ustamızı çağırdık, malzemeleri hazır halde bulunuyor. Yarın başlayacağız ve teslim edeceğiz. Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler yine de biz zararını karşılıyoruz, yarına teslim edeceğiz" dedi.