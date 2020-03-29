Uzmanlar, göz doktorlarına konjonktiviti olan, gözünde kızarıklık, şişme ve bazen de bir veya her iki gözde yapışkan akıntı gibi semptomları olan kişilerin öksürük, nefes darlığı, ateş ve solunum semptomları gibi şikayetleri de varsa tetikte olmaları gerektiği uyarısında bulundu.