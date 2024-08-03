Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.473,47 %-3,01
        DOLAR 33,2185 %0,33
        EURO 36,2517 %1,34
        GRAM ALTIN 2.608,81 %0,23
        FAİZ 41,97 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 30,53 %0,55
        BITCOIN 61.976,00 %-0,92
        GBP/TRY 42,5620 %0,70
        EUR/USD 1,0911 %1,11
        BRENT 76,81 %-3,41
        ÇEYREK ALTIN 4.265,40 %0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kırmızı ette hem fiyat hem talep düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Kırmızı ette hem fiyat hem talep düştü

        Et ve Süt Kurumu'nun gerçekleştirdiği et ithalatı sonrası, kırmızı ette fiyat düşerken talep ise beklenen kadar artmadı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ette hem fiyat hem talep düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı sonrası kırmızı et fiyatlarında düşüş sürüyor. Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatıyla arz talep dengesinin sağlanması üzerine kırmızı ette yüzde 8-10 arasında indirim yapılmıştı.

        Gelen indirimin ardından kilogramı 650 liraya satılan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düşmüştü.

        Fiyattaki düşüşe rağmen, kasaplar talebin istenilen düzeyde olmadığını belirtti.

        İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte. Fakat, satışlarımızda yüzde 50-60 gerileme var" şeklinde konuştu.

        Tüfekçi, bu durumun her sene Kurban Bayramı'ndan sonra yaşandığını kaydederek, "Fakat bu sene, maalesef işlerin yokluğundan, esnafımızın işinin düşüklüğünden, turizmin eti azaltarak çekmesinden dolayı bir gerileme var. Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte. Giderlerimiz artarak devam ediyor. Fakat, satışlarımızda yüzde 50-60 gerileme var. Bu da esnafımızı zor durumda bırakıyor"dedi.

        'YEM FİYATLARINA 'DUR' DENMESİ GEREKİYOR'

        Tüfekçi, hem esnafın hem de besicinin sıkıntı yaşadığına değinerek, "Yem fiyatları yükseldiğinden dolayı köylümüz de sıkıntılı durumda. Özellikle küçük aile besicileri sıkıntıda yemden dolayı. Daha önce de söylediğimiz gibi küçük aile besicilerimiz mutlaka desteklenmeli ve yem desteği verilmeli. Çünkü, şu an 70 kuruşa saman yükleme yapıyorlar, bunun Tekirdağ'a maliyeti 4 lira. Yani işçi gideriyle, mazot gideriyle beraber 4 liraya mal oluyor. Bu besicimiz için bel büken bir şeydir. Onun için mutlak suretle yem fiyatlarına 'dur' denmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

        'MARKETLER ET VE SÜT KURUMUNDAN, KASAPLAR PİYASADAN ET ALIYOR'

        Et ve Süt Kurumu'ndan alınan ucuz etin esnafı zarara uğrattığını belirten Tüfekçi, "Eylül'de okullar açıldığı zaman normal işe dönüş olacak. Fiyatlarda da bir yükselme haliyle olacak, ama şu anda besicimiz zor duruma düşmüş durumda. İstanbul nüfusunda da azalma var. Gidebilenler tatile, gidemeyenler ailelerinin yanına gidiyor. Ortalama kuzu fiyatlarımızda 30 lira gibi bir gerileme var. Danada da aynı şey geçerli. Et ve Süt Kurumu, yurtdışından getirdiği etleri zincir marketler olmak üzere, et sanayicileri olmak üzere buralara veriyor. Buraların da halka ucuza satması gerekiyor. Esnafımız Et ve Süt Kurumu'ndan et almıyor. Normal piyasadan et alıyor. Kasapta ortalama kıyma fiyatları 580 ile 680 lira arasında. Et ve Süt Kurumu'nun etini satanlar kıyma olarak satanlar 320-340 lira arasında satmakta. Bu da esnafımıza zarar vermekte" diye konuştu

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Habertürk Anasayfa