Kırmızı ette hem fiyat hem talep düştü

Kurban Bayramı sonrası kırmızı et fiyatlarında düşüş sürüyor. Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatıyla arz talep dengesinin sağlanması üzerine kırmızı ette yüzde 8-10 arasında indirim yapılmıştı.

Gelen indirimin ardından kilogramı 650 liraya satılan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düşmüştü.

Fiyattaki düşüşe rağmen, kasaplar talebin istenilen düzeyde olmadığını belirtti.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte. Fakat, satışlarımızda yüzde 50-60 gerileme var" şeklinde konuştu.

'MARKETLER ET VE SÜT KURUMUNDAN, KASAPLAR PİYASADAN ET ALIYOR'

Et ve Süt Kurumu'ndan alınan ucuz etin esnafı zarara uğrattığını belirten Tüfekçi, "Eylül'de okullar açıldığı zaman normal işe dönüş olacak. Fiyatlarda da bir yükselme haliyle olacak, ama şu anda besicimiz zor duruma düşmüş durumda. İstanbul nüfusunda da azalma var. Gidebilenler tatile, gidemeyenler ailelerinin yanına gidiyor. Ortalama kuzu fiyatlarımızda 30 lira gibi bir gerileme var. Danada da aynı şey geçerli. Et ve Süt Kurumu, yurtdışından getirdiği etleri zincir marketler olmak üzere, et sanayicileri olmak üzere buralara veriyor. Buraların da halka ucuza satması gerekiyor. Esnafımız Et ve Süt Kurumu'ndan et almıyor. Normal piyasadan et alıyor. Kasapta ortalama kıyma fiyatları 580 ile 680 lira arasında. Et ve Süt Kurumu'nun etini satanlar kıyma olarak satanlar 320-340 lira arasında satmakta. Bu da esnafımıza zarar vermekte" diye konuştu