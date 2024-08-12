Kırklareli'nde çiftçiler, ayçiçeği, buğday ve mısır başta olmak üzere birçok ürün yetiştiriyor. Son dönemde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle ürünlerini sulamakta zorluk çeken üreticiler, damla sulama sistemiyle yaşanan kayıpları en aza indirmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kentte her geçen gün damla sulama kullanımı yaygınlaşıyor. Kentte son 17 yılda üreticilere 5 milyon 362 bin lira damla sulama desteği sağlandı.