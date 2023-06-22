Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü

Kırklareli'nde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Hüseyin A. idaresindeki cip ile Zeki K'nin kullandığı otomobil, Eriklice köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücülerin cenazeleri, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların bölgeden çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.