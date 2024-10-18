Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depoya baskın: 3 bin 360 litre ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda 3 bin 360 litre etil alkol, satışa hazır halde 80 şişe sahte içki, 150 sahte bandrol ile 20 litre alkol aroması ele geçirildi.

        Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Etil alkol
        #KIRKLARELİ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Torreira ayrılıyor mu?
        Torreira ayrılıyor mu?
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Habertürk Anasayfa