Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kırıkkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kırıkkale seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kırıkkale Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.82 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.9 oldu. Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 98.561 oyla yüzde 59.93 - Kemal Kılıçdaroğlu: 53.788 oyla yüzde 32.70 - Sinan Oğan: 11.163 oyla yüzde 6.79 - Muharrem İnce: 954 oyla yüzde 0.58 aldı. Kırıkkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 98.561 oyla yüzde 59.93Kemal Kılıçdaroğlu: 53.788 oyla yüzde 32.70Sinan Oğan: 11.163 oyla yüzde 6.79Muharrem İnce: 954 oyla yüzde 0.58

Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.37 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:08 itibarıyla yüzde 91.1 oranında açıldı. 2023 Kırıkkale milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 93.278 oyla yüzde 59.4 - Millet İttifakı: 58.111 oyla yüzde 37 - Ata İttifakı: 2.335 oyla yüzde 1.48 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 486 oyla yüzde 0.31 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 122 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 22:08 itibarıyla 2023 Kırıkkale milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 93.278 oyla yüzde 59.4Millet İttifakı: 58.111 oyla yüzde 37Ata İttifakı: 2.335 oyla yüzde 1.48Emek ve Özgürlük İttifakı: 486 oyla yüzde 0.31Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 122 oyla yüzde 0.07AK Parti: 55.420 oyla yüzde 35.29CHP: 41.851 oyla yüzde 26.65MHP: 33.789 oyla yüzde 21.52İYİ Parti: 16.260 oyla yüzde 10.35YENİDEN REFAH: 2.896 oyla yüzde 1.84ZP: 2.032 oyla yüzde 1.29BBP: 1.173 oyla yüzde 0.75MEMLEKET: 636 oyla yüzde 0.40YEŞİL SOL: 486 oyla yüzde 0.31ANAP: 323 oyla yüzde 0.21AP: 303 oyla yüzde 0.19YP: 144 oyla yüzde 0.09GENÇ: 114 oyla yüzde 0.07HKP: 100 oyla yüzde 0.06MP: 85 oyla yüzde 0.05TKP: 64 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 62 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 40 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 38 oyla yüzde 0.02TKH: 20 oyla yüzde 0.01TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00