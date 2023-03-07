Evdeki yangında 2 kardeş hafif yaralandı

İddiaya göre, Yenimahalle Tuna Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan G.S.D. (20) ile kardeşi M.A.D. (18), yarın satışını yapacakları motosikletin yakıt deposundaki benzini bidona alarak mutfağa koydu.

Bir süre sonra bidonun devrilmesi sonucu yakıtın halının üzerine döküldüğünü fark etmeyen kardeşlerin sigara içtiği sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan G.S.D. ile M.A.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.