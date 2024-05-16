Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giriş: 16.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:49
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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