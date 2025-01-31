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        Haberler Ekonomi Emlak Kiralık konut piyasasında dönüşüm: Ev var, kiracı yok! - Emlak Haberleri

        Kiralık konut piyasasında dönüşüm: Ev var, kiracı yok!

        Ocak itibariyle uygulanmaya başlayan EIDS sistemi emlak piyasasını nasıl etkiledi? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 31.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:36
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        Kiralık konut piyasasında dönüşüm: Ev var, kiracı yok!
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        Emlak sektöründe neler oluyor? Ocak 2025 itibariyle EIDS sistemine geçilmesiyle birlikte piyasa nasıl etkilendi? Bu soruyu gayrimenkul danışmanı Şenay Araç’a sordum. Araç, şu ilginç bilgileri verdi:

        * Kiralık konut piyasasında dengeler değişiyor. Son dönemde uzun süre kiralanmayan dairelerin fiyatlarında düşüş yaşanıyor. EIDS sistemine geçilmesiyle birlikte piyasadaki kiralık dairelerin daha sıkı kontrol altına alınması, arz-talep dengesinde önemli bir rol oynadı.

        * Pandemi sonrası ev bulmanın zor olduğu, yüksek fiyatların alıcı ve kiracıları zorladığı dönemin ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine başlaması ve mevsimsel olarak kiralama sezonunun durgun geçmesi, birçok konutun 3 aydır kiracı beklemesine neden oldu. Artık piyasada kiralık daire bulmak daha kolay ancak bu kez de kiracı sayısında düşüş var.

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        * Geçen yıl bir haftada kiraya verilen evler, şimdi aylarca boş bekliyor. Mülk sahipleri için bu durum, kira gelirinden mahrum kalmalarının yanı sıra aidat masraflarının ek yük getirmesi anlamına geliyor. Bu nedenle, ev sahipleri fiyatlarını geri çekmeye başladı.

        * Dijital emlak platformlarının verilerine göre, geçen yıla kıyasla piyasada %50-60 daha fazla kiralık konut bulunuyor. Ancak fiyatlar uzun süredir aynı seviyede seyrediyor. Bu noktada, yüksek aidat masraflarının da etkisiyle kiraların yükselişinin kontrollü bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.

        * Özellikle TÜFE bazlı kira artışı sınırlandırması ile birlikte mülk sahipleri, önümüzdeki dönemde kira artışlarını istedikleri oranda yapamayacak. Bu da kiracıların lehine bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

        * Şu an piyasada düşük talep nedeniyle kiralık konutlar uzun süre boş kalırken, bahar aylarında bir miktar hareketlilik bekleniyor. Ancak kira fiyatlarının artıp artmayacağı, ekonomik şartlara ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenecek.

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