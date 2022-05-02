Kiralık araçta bayram yoğunluğu!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektöründeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ekici, pandeminin etkilerinin yavaşladığı günlerde bayramın da gelmesi ile araç kiralamaya olan talebin arttığını bildirerek, "Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayramın bu sene Mayıs ayı başına denk gelmesi nedeniyle pandemi öncesindeki yıllardaki yaz yoğunluğunu beklememekle birlikte, bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz" dedi.

Günlük araç kiralamadaki pozitif seyirden de bahseden Ekici, "2022 başından bu yana özellikle günlük araç kiralama tarafında oldukça pozitif sonuçlar görüyoruz. Günlük araç kiralamada geçen seneye göre yüzde 25-30’a yakın bir büyüme yaşanabilir. Seyrin benzer devam etmesi durumunda, 2022 yılını 2019’a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngörüyoruz. Bunun yanı sıra, yine pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trendin de karavan kiralama olduğunu belirtmek isterim. Karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep görmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz" öngörüsünü paylaştı.

'ARAÇ FİYATINDAKİ ARTIŞ KİRALAMAYA DA YANSIDI'

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, araç fiyatları, finansman maliyetleri ve enflasyondaki artışa bağlı olarak araç kiralama fiyatlarında da artış meydana geldiğini vurguladı.

Araç kiralama sektörünün, sıfır araç maliyetlerinden ve operasyonel işletme giderlerinden doğrudan etkilenen bir sektör olduğunu kaydeden Ekici, sıfır araç fiyatlarında ve operasyonel işletme giderlerinde yaşanan herhangi bir artışın maliyetlerin artmasına sebep olduğunu söyledi.

Ekici, "2016 yılındaki ÖTV düzenlemesi, sonrasında özellikle 2018 yılından bu yana döviz kurlarında yaşanan artışlar ve son olarak pandemi süreci bu durumu etkileyen önemli sebepler arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler sıfır araç fiyatlarının ve maliyetlerimizin bir hayli artmasına sebep oldu. Buna küresel çip krizine bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar da eklendi. Yani istediğimiz zaman istediğimiz araca ulaşmakta zorlanmaya başladık. Yaşanan tüm bu gelişmeleri maliyetlerimizi artıran en büyük etkenler olarak gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

'SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTELERİNE DİKKAT'

Sektördeki dolandırıcılık vakalarına da dikkat çeken Ekici, özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Ekici, "Son dönemlerde haberini aldığımız sahte araç kiralama siteleri veya telefonları üzerinden maruz kalınan mağduriyetler de kurumsallığın önemini doğrular nitelikte. Bu konuyu İçişleri Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza aktardık, önlem alınmasını talep ettik. Sayıları önemli derecede artan sahte araç kiralama sitelerine ve sosyal medya hesaplarına karşı tüketicilerin dikkatli olmasını, kiralama yaptıkları internet sitelerini kontrol etmeden işlem gerçekleştirmemelerini öneriyoruz" uyarılarını sıraladı.