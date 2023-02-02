"Evi babam kendisi yaptı. Bize de dörder daire verdi. Bize vermeden önce Suriyelilere kiralamış. O daire de bana düştü. Ancak kirayı vermediği gibi üç kişiye kiraladığımız dairede, 15-20 kişi kalmaya başladılar. Mahalleli şikâyette bulundu. Ben icra yoluyla çıkarmaya çalıştım. Sonra belediye onlara ev tahsis edince evi boşalttılar. Babamın evin içine girip girmediğini bilmiyorum. Ama evin içinde hasar yoktu. Sadece kapı kırıktı. Babam 94 yaşındadır. Sinirlenmiş kapılarına gitmiş. Kapıya baltayla vurmuş" dedi.

Duruşmada Naim Akgün'ün oğlu İhsan Akgün tanık olarak dinlendi. İhsan Akgün ifadesinde, söz konusu apartmanda 16 daire olduğunu, babasının daireleri kardeşler arasında paylaştırdığını belirterek, şunları söyledi:

Duruşma savcısı, sanık Naim Akgün'ün "Silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık avukatı İsrafil Altın, müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Yaşı itibarıyla bir anlık öfkeyle davranmıştır. Tahrik hükümlerinin ve hükmün açıklanması geri bırakılmasını talep ederiz" dedi.

İDDİANAMEDE 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün, mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyordu. İddianamede 11 Ocak 2022'de kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla giren sanığın kapıyı kırarak içeri girdiği ve dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatıldı.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedildi. Sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı belirtilen iddianamede, 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan takipsizlik kararı verildi.