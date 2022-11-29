Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa 93 yaşındaki ev sahibi baltayla kiracısının kapısını kırdı! - En son haberler

Bayrampaşa'da kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakim karşısında

İstanbul'da Bayrampaşa'da 93 yaşındaki ev sahibi bin 200 liralık kiraya 2 bin 800 liralık zam yapmak istemiş, kiracı kabul etmeyince de kapıya baltayla dayanmıştı. Feci olayda ise hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Naim A. hakim karşısına çıktı. İfadesini değişen şüpheli, "Kapıyı ben kırmadım. 15 bin lira değerindeki malıma neden zarar vereyim?" diye konuştu

Giriş: 29.11.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
93 yaşındaki ev sahibi baltayla kiracısının kapısını kırdı! - En son haberler
Baltayla kapıyı kıran ev sahibi ifadesini değiştirdi!
0:00 / 0:00
AA

Bayrampaşa'da kiracısının kapısını baltayla kırdığı gerekçesiyle hakkında "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 93 yaşındaki Naim A.'nın yargılanmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Naim A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savuma yapan şüpheli, evini iki üç kişiye kiraya verdiğini ancak evde 20 kişi yaşamaya başladığını öne sürerek, "Ben kiracılarla uğraşmamak için evi oğlum İhsan'a devrettim. Oğluma, kira ödemediklerini öğrendiğim için evden çıkmalarını söyledim." dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİ

Şüpheli, olay tarihinde evden çıkan yan dairedeki kiracısının daireyi kötü halde bırakması nedeniyle tadilat yapmaya gittiğini ve elinde bu yüzden balta olduğunu savundu.

Tadilat sırasında 8-10 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Naim A., "Kapıyı ben kırmadım. 15 bin lira değerindeki malıma neden zarar vereyim?" diye konuştu. Hakimin, emniyetteki ifadesinde, kızgınlıkla kiracısının kapısına vurduğunu söylediğini hatırlatması üzerine konuşan sanık, "Onu dediğimi hatırlamıyorum, ben 93 yaşındayım." dedi.

Mahkeme, söz konusu olayın görüntülerinin incelenmesine ve hakkında takipsizlik kararı verilen sanığın oğlu İhsan A.'nın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Naim A.'nın (93), Suriyeli mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyor.

Sanığın 11 Ocak'ta kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu daireye elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren Naim A.'nın dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyor.

Naim A.'nın elindeki baltanın "silah" sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanık Naim A. ve oğlu İhsan A. hakkında "mala zarar verme" suçundan, İhsan A. hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.