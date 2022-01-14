92 yaşındaki ev sahibi dehşeti yaşattı!

Korkunç olay, geçen Çarşamba günü 23.00 sıralarında 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.
DHA'nın haberine göre, kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı.
ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİLER
Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Dehşet anlarının ardından uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı.
Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Yabancı uyruklu aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.
BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A.'yı (65) gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.
"SANKİ SURİYE'DE, SAVAŞTAYIZ SANDIM"
Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Esma Ş, "Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım."
"KOMŞULAR GELMESEYDİ BİZİ ÖLDÜREBİLİRDİ"
"10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler."
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