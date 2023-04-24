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Kıraç depremzede çocuklarla sahne aldı

Kocaeli'ye giden Kıraç, aralarında depremzedelerin de olduğu 100 çocukla birlikte konser verdi. Kıraç'ın oğlu Çağrı Manas da babasına eşlik ederek, sahnede şiir okudu

Giriş: 24.04.2023 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
Kıraç depremzede çocuklarla sahne aldı - Magazin haberleri
Depremzede çocuklarla sahne aldı
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İHA

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği etkinlikte sahneye çıktı. Binlerce insanın katıldığı konserde Kıraç, parçalarını seslendirdi. Kıraç, aralarında depremzede çocukların da bulunduğu 100 çocuk ile sahnede şarkı söyledi.

Kıraç, korodaki çocuklarla beraber 'Tuna Nehri', 'Hoş Gelişler Ola', 'Ankara'nın Taşına Bak', 'Vatan Marşı', 'Çayır Çimen Geze Geze', 'Karakaş Gözlerin Elmas', 'Gülpembe' ve 'Kırlara Doğru' adlı eserleri seslendirdi. Babasının söylediği 'Vatan Marşı'na eşlik eden Çağrı Manas da, Orhan Şaik Gökyay’ın şiiri olan 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okudu.

"KOROMUZUN ARASINDA DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZ DA VAR"

Konserin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, ünlü sanatçı Kıraç'a çiçek takdim etti.

Öğrencilere bir ay boyunca ders veren Kaan Bahadır, "Yaklaşık bir ay boyunca 100 çocuğumuzla konsere çalıştık. Çocuklarımızın hepsi çok başarılı, müziğe ve vatana aşıklar. Hepsini kutluyorum. Koromuz arasında depremzede çocuklarımız da var. Hepsi sanata dahil oldular, hayata kazandırıldılar" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA KIRAÇ İLE BULUŞMA FIRSATI BULDUM"

11 yaşındaki depremzede Ahmet Demir, “Malatya’dan Kocaeli’ye geldik. Kıraç ile şarkı söylemek çok güzeldi, bizim için moral oldu. Herkese teşekkür ediyorum, çok sevinçliyim. İlk defa Kıraç ile buluşma fırsatı buldum. Herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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