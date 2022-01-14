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49 yaşındaki Kıraç, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, milli takım için hazırladığı ve yoğun eleştirilere maruz kaldığı "Haydi" marşıyla ilgili konuştu.

"MİLLİ TAKIMA DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Şarkıyı aslında 10 yıl önce yaptığını açıklayan Kıraç, "Bu şarkıyı Avrupa Şampiyonası’ndan 10 sene önce yapmıştım. O dönem çok iyi lanse edememiştik. Klibi sosyal medya için kendim yaptım. Milli takıma destek olmak istedim. Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor. Bir grup bir yere, bir grup da bir başka yere yönlendirmek istiyor." dedi.

"BEN SADECE VATANIMLA İLGİLENİYORUM"

Kıraç, ayrıca, sözlerini, "Mehmetçik ve milli değerlerin ön plana çıkması sanki sizi var olan sistemin içindeymiş gibi algılatıyor. Ben ne oradayım, ne buradayım. Sadece vatanımla ilgileniyorum." şeklinde sürdürdü.