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        Haberler Dünya İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti

        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 233. gününde Uluslararası Adalet Divanı hükümlerine rağmen devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:47
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        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 36 BİNE DAYANDI

        İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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        UAD, İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARINI DERHAL DURDURMASINA HÜKMETMİŞTİ

        Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) İsrail’in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti.

        UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

        Divan Başkanı Lübnanlı yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararlarını kamuya açık oturumda okudu.

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        #israil
        #refah
        #gazze
        #Saldırı
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