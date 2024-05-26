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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü - Son dakika haberi

        Kaldığı otelin penceresinden düşen genç kadın öldü!

        Niğde'de 19 yaşındaki İlknur Özaslan, kaldığı otelin 5.katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda Özaslan ile tartıştığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:35
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        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
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        Niğde'de kaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Özaslan ile tartıştığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

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        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odasındaki kadınla tartıştığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Niğde
        #Son dakika haberler
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