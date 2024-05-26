Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü

Kaldığı otelin penceresinden düşen genç kadın öldü!
Niğde'de 19 yaşındaki İlknur Özaslan, kaldığı otelin 5.katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda Özaslan ile tartıştığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı
Niğde'de kaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Özaslan ile tartıştığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odasındaki kadınla tartıştığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.