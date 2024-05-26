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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasına kurşun yağdırdı! - Son dakika haberi

        Denizli'de vahşet! Anne ve babasına kurşun yağdırdı

        Denizli'den kan donduran bir haber geldi. Kentin Güney ilçesinde 23 yaşındaki H.A., anne ve babasına kurşun yağdırdı. Dehşet anlarında Cennet A. hayatını kaybederken baba Yaşar A. da yaralandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:05
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        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
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        Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla oğulları gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

        Çelişkili ifadelerde bulunan H.A. daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        BABASI YARDIM İSTEMİŞ

        Zanlının ilk ifadesinde annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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        Şüphelinin olaydan sonra tüfeği sakladığını, yaralı babasının kendisini telefonla arayıp yardım istediğini ve koşarak yanına gidip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi. Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde dün, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet A. (55) tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.​​​​​​​

        Fotoğraflar: İHA

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